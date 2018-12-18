Общество

Псковское сельхозуправление будет следить за техническим состоянием аттракционов

В закон об исполнительных органах власти Псковской области планируется внести изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующая инициатива рассмотрена в ходе заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользования.

Законопроект разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. В соответствии с изменениями в федеральном законе на органы государственной власти субъектов Российской Федерации возложено полномочие регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Изменения, внесенные в федеральный закон № 184, вступают в силу 27 января 2019 года.

Комитет по экономике рекомендовал принять закон завтра на сессии регионального парламента.