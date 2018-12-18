Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ

Итоги разработки национальных проектов и планы по их реализации в 2019 году обсудили на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в понедельник, 24 декабря, провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. От Псковской области в совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Премьер-министр сообщил, что правительство приступит к практической реализации нацпроектов с начала следующего года. Уже выработаны четкие и понятные целевые показатели по всем 12 национальным проектам, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Это конкретные объекты: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. А в тех случаях, когда речь идёт о вопросах социальной жизни и социальной инфраструктуры, - это, безусловно, качество образования, здравоохранения, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек. Эти направления должны финансироваться в приоритетном порядке», - подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил, что в ближайшие три года на реализацию национальных проектов планируется направить порядка 5,7 трлн рублей.

В рамках заседания Дмитрий Медведев поручил руководителям субъектов РФ до конца года утвердить все региональные нормативные документы, по которым будут реализовываться национальные проекты президента на местах.

Губернатор региона Михаил Ведерников по итогам совещания сообщил, что паспорта проектов Псковской области утверждены и направлены в профильные федеральные министерства и в Департамент проектной деятельности. «В рамках указа президента в области планируется реализовать 49 региональных проектов, региональную программу по культуре и региональный проект „Умный город“. В проекте бюджета Псковской области на 2019 год на эти цели заложено в общей сложности более 6 миллиардов рублей», - добавил глава региона.