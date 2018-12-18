Общество

Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу «Шоу все включено-3»

2, 4, 6 января в аквапарке «Акваполис» пройдет аква-елка - три дня увлекательной программы, еще больше веселья и еще больше подарков.

Праздничная программа:

11.00 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)

11.40 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)

12.00 - Веселые акваигры в большом бассейне

12.20 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)

13.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой

13.20 - Розыгрыш призов и подарков

13.45 - Силовая тренировка «Антиоливье», аквафитнес с аква-гантелями и прочим интересным инвентарем

14.00 - Веселое детское поролон-шоу (балкон)

14.20 - Розыгрыш призов и подарков

14.30 - Квест «Сокровища Черной Бороды» (7+)

14.40 - Соляной скраб в римской парной

15.00 - Новогодний мастер-класс с миньонами

15.30 - Розыгрыш призов и подарков

15.30 - Аква-зумба с Амазонкой Зурба в большом бассейне

16.00 - Научное шоу профессора Николя (балкон)

16.30 - Атмосферное шахматно-цирковое король-шоу

17.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой

17.30 - Розыгрыш призов и подарков

18.00 - Новогодняя дискотека

* в программе могут быть изменения

Дополнительные билеты на аква-елки покупать не нужно.

Подробности по телефону: +7 (8112) 701-101 ф