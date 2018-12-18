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Общество

Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу «Шоу все включено-3»

24.12.2018 17:10|ПсковКомментариев: 1

2, 4, 6 января в аквапарке «Акваполис» пройдет аква-елка - три дня увлекательной программы, еще больше веселья и еще больше подарков.

Праздничная программа:

11.00 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион) 
11.40 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион) 
12.00 - Веселые акваигры в большом бассейне
12.20 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион) 
13.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой
13.20 - Розыгрыш призов и подарков 
13.45 - Силовая тренировка «Антиоливье», аквафитнес с аква-гантелями и прочим интересным инвентарем
14.00 - Веселое детское поролон-шоу (балкон)
14.20 - Розыгрыш призов и подарков 
14.30 - Квест «Сокровища Черной Бороды» (7+)
14.40 - Соляной скраб в римской парной
15.00 - Новогодний мастер-класс с миньонами 
15.30 - Розыгрыш призов и подарков
15.30 - Аква-зумба с Амазонкой Зурба в большом бассейне
16.00 - Научное шоу профессора Николя (балкон)
16.30 - Атмосферное шахматно-цирковое король-шоу 
17.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой 
17.30 - Розыгрыш призов и подарков 
18.00 - Новогодняя дискотека 

* в программе могут быть изменения

Дополнительные билеты на аква-елки покупать не нужно.

Подробности по телефону: +7 (8112) 701-101 ф

Теги: #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
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