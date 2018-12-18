Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу «Шоу все включено-3»

2, 4, 6 января в аквапарке «Акваполис» пройдет аква-елка - три дня увлекательной программы, еще больше веселья и еще больше подарков.
Праздничная программа:
11.00 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)
11.40 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)
12.00 - Веселые акваигры в большом бассейне
12.20 - Уникальное фото с зеркальным человеком (ресепшион)
13.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой
13.20 - Розыгрыш призов и подарков
13.45 - Силовая тренировка «Антиоливье», аквафитнес с аква-гантелями и прочим интересным инвентарем
14.00 - Веселое детское поролон-шоу (балкон)
14.20 - Розыгрыш призов и подарков
14.30 - Квест «Сокровища Черной Бороды» (7+)
14.40 - Соляной скраб в римской парной
15.00 - Новогодний мастер-класс с миньонами
15.30 - Розыгрыш призов и подарков
15.30 - Аква-зумба с Амазонкой Зурба в большом бассейне
16.00 - Научное шоу профессора Николя (балкон)
16.30 - Атмосферное шахматно-цирковое король-шоу
17.00 - Аква-хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой
17.30 - Розыгрыш призов и подарков
18.00 - Новогодняя дискотека
* в программе могут быть изменения
Дополнительные билеты на аква-елки покупать не нужно.
Подробности по телефону: +7 (8112) 701-101 ф