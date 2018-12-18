Общество

В Пскове изменят знаки разрешенного направления движения по полосам по Коммунальной на пересечении с Народной

В Пскове изменят знаки разрешенного направления движения по полосам по улице Коммунальной на пересечении с улицей Народной. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД по Г. Пскову Владимир Папорт 24 декабря на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Активист «Убитых дорог» Николай Мельков попросил разрешить проезд по Коммунальной из левых полос в прямом направлении. После установки дополнительной секции светофора для поворота налево на ул. Народную по Коммунальной стали скапливаться пробки в левой полосе.

«Уже подкорректировали, знаки перевешиваются», - сказал Владимир Папорт.