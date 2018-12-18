Общество

Михаил Ведерников встретился с разработчиком герба и флага Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в понедельник, 24 декабря, рабочую встречу с руководителем группы авторов проекта герба и флага нашего региона, главным редактором веб-сервера Геральдика.ру Юрием Росичем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Юрия Росича и его команду за проделанную серьезную работу и сообщил, что завтра законопроект об официальных символах Псковской области будет рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания депутатов. «Если проект закона будет принят, то Псковская область вступит в новый, 2019 год, с новыми официальными символами», - сказал губернатор.

Юрий Росич в свою очередь отметил, что принятие официальных символов - большое событие для региона и геральдики в целом, и он рад быть причастным к этому процессу. По его словам, работать над гербом и флагом Псковской области было интересно.

Напомним, геральдическая символика области разработана по инициативе и под непосредственным контролем губернатора региона Михаила Ведерникова. Скрупулезная работа велась на протяжении 9 месяцев. Проекты новых официальных символов впервые за 25 лет прошли экспертизу и были одобрены Геральдическим советом при президенте РФ, согласованы Геральдическим советом области, а также прошли широкое общественное обсуждение.