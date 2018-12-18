Общество

Дополнительные «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом отправятся 28 и 29 декабря

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров в сообщении Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении 28 и 29 декабря ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения дополнительно назначает поезда «Ласточка» № 813 и № 814. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РЖД.

Санкт-Петербург – Псков

Дата отправления Номер поезда Состав Время отправления Время прибытия Остановки 28.12 29.12 №813 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») 13:00 16:30 Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные

Псков – Санкт-Петербург

Дата отправления Номер поезда Состав Время отправления Время прибытия Остановки 28.12 29.12 №814 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») 12:00 15:30 Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина-Варшавская

Продажа билетов на данные поезда уже открыта.

Отметим, что билеты на дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Псков пассажиры могут приобрести по специальным тарифам в зависимости от даты отправления поезда: базовый и экономический класс – от 419,7 рублей, бизнес-класс – от 1 467,1 рублей. Приобрести их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.