Дополнительные «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом отправятся 28 и 29 декабря

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров в сообщении Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении 28 и 29 декабря ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения дополнительно назначает поезда «Ласточка» № 813 и № 814. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РЖД.
Санкт-Петербург – Псков
|
Дата отправления
|
Номер поезда
|
Состав
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
28.12
29.12
|
№813
|
«Ласточка» ЭС2ГП («Премиум»)
|
13:00
|
16:30
|
Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные
Псков – Санкт-Петербург
|
Дата отправления
|
Номер поезда
|
Состав
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
28.12
29.12
|
№814
|
«Ласточка» ЭС2ГП («Премиум»)
|
12:00
|
15:30
|
Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина-Варшавская
Продажа билетов на данные поезда уже открыта.
Отметим, что билеты на дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Псков пассажиры могут приобрести по специальным тарифам в зависимости от даты отправления поезда: базовый и экономический класс – от 419,7 рублей, бизнес-класс – от 1 467,1 рублей. Приобрести их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.