Общество

Праздничный обед для подопечных школ-интернатов Псковской области провели в преддверии Нового года

В преддверии Нового года в Пскове состоялся праздничный обед для 110 подопечных Псковского детского фонда – воспитанников школ-интернатов из удаленных районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, порадовать ребят удалось благодаря поддержке АО «ПЭМЗ», которые выделили средства на угощения для детей и пришли на праздник поздравить ребят.

В 20-х числах декабря администрация Псковской области проводит Губернаторские елки – для детей из разных категорий населения выделяется 3000 билетов на новогодние представления в Псковском академическом драматическом театре имени А.С. Пушкина. 23-его декабря в Псков приехали ребята из наиболее удаленных учреждений Псковской области – школ-интернатов в Порхове, Опочке, Красногородске и Пушкинских Горах. Поскольку дорога до Пскова неблизкая, ребят нужно было накормить обедом.

Дети посмотрели новогоднее представление «Чук и Гек» в театре, а после этого поехали в кафе, где их ждал сытный обед с десертом. Угощения на сумму 50 000 рублей оплатил благотворитель и партнер Детского фонда – Псковский электромашиностроительный завод.

Псковское областное отделение Российского детского фонда выражает благодарность предприятию за поддержку нуждающихся детей и выражает надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

