Общество

К году лишения свободы приговорили вора-рецидивиста из Порховского района

Житель города Порховского района приговорен к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, в апреле 2018 года гражданин направился к дому проживающей неподалеку от него женщины для занятия денег. Находясь у входной двери дома последней, обратил внимание на дверной навесной замок, который находится в незапертом состоянии, воспользовавшись этим, он снял замок, проник в дом и похитил из кошелька потерпевшей денежные средства в размере 3400 рублей.

Указанное преступление было совершено при особо опасном рецидиве преступлений, что является отягчающим наказание обстоятельством.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал гражданина виновным в свершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

