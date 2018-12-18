Общество

Новые исследования в помещениях перинатального центра показали, что воздух соответствует нормам

Администрация Псковской области проводит последовательную работу по контролю за санитарным состоянием нового перинатального центра в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора Михаила Ведерникова были проведены очередные заборы проб воздуха в помещениях медучреждения. Часть результатов лабораторных исследований уже получена, еще один анализ будет готов в ближайшие дни.

По предварительным данным, в тех помещениях, где ранее наблюдалось превышение концентрации в воздухе вредных веществ, на сегодняшний день все показатели соответствуют нормативам, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Кроме того, дважды в разных лабораториях проводилась проверка различных строительных материалов и мебели (линолеума, потолочных панелей, подоконников, дверей, клея) на наличие в них загрязнений. По итогам исследований претензий к качеству отделки и оборудования нет.

При этом специалисты лаборатории Роспотребнадзора продолжают работать в перинатальном центре. После пусконаладки системы вентиляции они проверяют кратность воздухообмена и проводят замеры уровня шума в некоторых помещениях.

«По окончании всех необходимых работ Управление Роспотребнадзора выдаст медучреждению положительное санэпидзаключение», — добавил руководитель ведомства.

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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в свою очередь подчеркнула, что администрация региона контролирует ситуацию тщательнейшим образом. «После того, как мы убедимся в отсутствии каких-либо отклонений и решится вопрос с лицензированием учреждения, будет принято решение о дате открытия перинатального центра», - заключила она.

Напомним, перинатальный центр построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком - ООО «РТ-Соцстрой».