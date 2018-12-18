Общество

По решению суда в Пскове приостановили деятельность «Шашлычного дворика №1» на улице Генерала Маргелова

Судебные приставы-исполнители МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств приостановили на 90 суток деятельность «Шашлычного дворика №1» вследствие жалоб жителей города и нарушений, выявленных в ходе проверки инспекторами Роспотребнадзора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, инспекторами Роспотребнадзора была проведена внеплановая проверка «Шашлычного дворика №1», расположенного на ул. Генерала Маргелова, которая была следствием обращения жителей близлежащего дома относительно запаха гари в квартире. В ходе проверки предприятия общественного питания инспекторами Роспотребнадзора было установлено, что расстояние от «Шашлычного дворика №1» до фасада ближайшего дома составляет 26 метров. Данное расстояние противоречит нормам закона, ведь если на предприятии общественного питания производится приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках и котлах, то расстояние до ближайшего жилого здания должно быть не ближе 50 метров.

Судья Псковского городского суда постановил признать виновным владельца предприятия в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 90 суток.

На основании данного решения суда судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство. В присутствии работников группы быстрого реагирования УФССП России по Псковской области и понятых, деятельность данного предприятия общественного питания была приостановлена. Дверь опечатана.

В течение всего срока приостановления деятельности предприятия судебные приставы будут контролировать исполнение судебного акта. Работа «Шашлычного дворика № 1» на ул. Генерала Маргелова будет возобновлена только после полного устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки.