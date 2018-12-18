Общество

Власть в Бежаницком районе обязали поставить кладбища на кадастровый учет

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка соблюдения законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности администраций городского и сельских поселений Бежаницкого района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что на территории городского и сельских поселений расположены гражданские кладбища. При этом в нарушение названных требований законодательства земельные участки, используемые для размещения мест погребения, на кадастровый учет не поставлены.

В связи с этим в Бежаницкий районный суд прокуратурой района были направлены административные исковые заявления с требованием обязать администрации муниципальных образований района осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены места захоронения, и регистрацию права собственности на указанные земельные участки.

20 декабря Бежаницким районным судом рассмотрены пять административных исковых заявлений, требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.

Решения суда не вступили в законную силу.

