Общество

Псковичам напоминают, как выбрать красную икру

В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает потребителям о правилах выбора красной икры, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, икра лососевых пород рыб таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

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При выборе красной икры следует обратить внимание на следующие моменты:

- не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

- внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;

- не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она запрещена. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211;

- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Чтобы не ошибиться с выбором и выбрать свежую, качественную и вкусную красную икру, нужно в первую очередь обратить внимание на условия хранения, соблюдение температурного режима установленного изготовителем. Проверьте банку на дефекты, банка не должна быть вздутой, ржавой, мятой (переворачивая стеклянную банку, икра не должна течь), все надписи должны быть разборчивыми. При встряхивании содержимое банки не должно булькать.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

