Общество

Кремль предложил губернаторам найти ответственных за соцсети

Администрация президента рекомендовала губернаторам регионов нанять помощников губернаторов или создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям в местных правительствах для ведения социальных сетей. Об этом в понедельник, 24 декабря, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, регионы, в которых пройдут губернаторские выборы в 2019 году, в особенности должны выстроить подобную работу.

Отмечается, что рекомендации от Кремля начали поступать с сентября. «Строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно», — пояснил собеседник.

По информации издания, ответственные за интернет-коммуникацию уже появились в нескольких регионах. Также сообщается, что эти функции не будут возложены на пресс-секретарей глав регионов.

«Работа с традиционными СМИ и соцсети — это разные вещи. Чтобы эффективно делать и то и другое, невозможно все возложить на одного человека», — сказал другой собеседник.

В сентябре 2019 года выборы глав регионов пройдут минимум в 14 субъектах РФ.