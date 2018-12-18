Общество

Католики всего мира отмечают Рождество

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, следующих Григорианскому календарю, отмечают во вторник Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру, сообщила служба печати Святого престола, пишет ТАСС.

В полдень (14:00 мск) глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi («Граду и миру»). Все последние недели понтифик в своих проповедях напоминал о том, что нужно «радоваться свету от рождения Спасителя» и правильно воспринимать значение этого праздника, не сводя его только к застолью и подаркам. Церковь давно осуждает тенденцию потребления, которая сложилась вокруг Рождества на Западе.

«Рождество - это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой. Сам Иисус - самый большой наш дар», - сказал Франциск на последней коллективной аудиенции 19 декабря. Ранее он неоднократно напоминал, что «Рождество наполняет сердца ощущением чуда», которое не может затмевать мишура повседневности.

Только католиков в мире насчитывается 1,2 млрд человек.