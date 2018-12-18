Общество

В Великих Луках отменили запрет выхода на лед

В Великих Луках отменили запрет выхода на лед водоемов города. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Запрет снят на основании данных ледовой разведки и в связи с нормализацией гидрологической обстановки на водных объектах города Великие Луки. Выход на лед на участке от подвесного моста к о. Дятлинка до дома 8 по набережной Лейтенанта Шмидта разрешен с 25 декабря.

Также ЖХК организует сходни для перехода пешеходов через реку Ловать на левом берегу напротив мемориала «Вечный огонь» и на правом берегу напротив площади Ленина.