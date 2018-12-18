Общество

Локнянский предприниматель оштрафован за продажу лекарств для животных без лицензии

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения законодательства о лицензировании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства в «Зоомагазине» на площади Ленина в поселке Локня осуществляется розничная продажа более 30 наименований лекарственных средств, предназначенных для ветеринарного применения, без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Препараты внесены в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, применяются для лечения животных и содержат в себе вещества, которые отнесены к лекарственным средствам в соответствии с постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции».

В этой связи прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Постановлением Арбитражного суда Псковской области индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.