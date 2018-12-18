Общество

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует прием граждан в Кунье

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков 27 декабря организует личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в прокуратуре Куньинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, прием состоится с 17.00 по адресу: п. Кунья, ул. Дзержинского, 41.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Куньинского района Станиславу Федорову-Семенову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.