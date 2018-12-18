Общество

Губернатор вручил ключи от спецтехники псковским спасателям и наградил лучших сотрудников в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня спасателя во вторник, 25 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от новой спецтехники личному составу Аварийно-спасательной службы Псковской области и наградил особо отличившихся сотрудников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей впресс-службе областной администрации, в распоряжение спасательной службы поступили катер на воздушной подушке «Славир-9» и аварийно-спасательный автомобиль «Газель-NEXT», предназначенные для псковского отделения АСС, а также две пожарных автоцистерны на базе автомобиля «Урал», которые отправятся в Пыталово и Гдов. Новая техника закуплена на средства областного бюджета.

За особые заслуги в работе девять спасателей Псковской области получили из рук губернатора почетные грамоты, благодарственные письма администрации региона и ценные подарки. Также Михаил Ведерников наградил пятерых воспитанников Центра внешкольной работы «Патриот», которые в этом году стали победителями 2-го регионального этапа национального чемпионата «Молодые профессионалы», а во Всероссийском конкурсе заняли второе место в компетенции «аварийно-спасательные работы».

Пользуясь случаем, глава региона поздравил начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Валерия Филимонова и личный состав Аварийно-спасательной службы области с наступающим профессиональным праздником. По его словам, спасатель - это почетная и сложная профессия, которая требует от ее представителей отваги, полной самоотдачи и блестящей подготовки. «Изо дня в день, в любое время и погоду, вы доблестно несете службу, рискуя порой не только собственным здоровьем, но и жизнью. И где бы ни жил человек, в крупном городе или отдаленном селе, он всегда будет уверен, что в случае беды ему будет незамедлительно оказана профессиональная помощь», - сказал Михаил Ведерников.

Подводя итоги уходящего года, губернатор отметил, что сотрудники Аварийно-спасательной службы региона совершили почти 1,8 тыс выездов на ликвидацию последствий различного рода происшествий: около 500 раз выезжали на место ДТП, 73 раза поднимали все свои силы на поиск пропавших людей, обезвредили 325 взрывоопасных предметов. Главный итог их работы - более 100 спасенных жизней.

«И едва ли мы узнаем, сколько еще было предотвращено трагедий и катастроф за счет масштабной и скрупулезной профилактической работы. Хочу искренне поблагодарить вас за этот благородный труд и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, выдержки и успехов в выполнении нелегких задач по обеспечению безопасности жителей нашей области», - заключил губернатор.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов поблагодарил Михаила Ведерникова и администрацию области за приобретенную спецтехнику и вручил трем отличившимся сотрудникам медали МЧС России «За содружество во имя спасения» и знаки МЧС России «За заслуги».

Добавим, что Аварийно-спасательная служба Псковской области была создана 1 января 1996 года. На сегодняшний день отделения дислоцируются в Пскове, Великих Луках и Гдове. Всего в составе АСС 90 человек, из них 82 — аттестованные спасатели. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Режим дежурства — круглосуточный, в смене 12 спасателей и один дежурный. АСС Псковской области аттестована как профессиональная аварийно-спасательная служба и имеет право на ведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и газоспасательных работ и работ, связанных с тушением пожаров.