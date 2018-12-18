Общество

Отделение ПФР: Взнос по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо сделать до конца года

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области напоминает псковичам-участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства или в банке либо сформировать с помощью электронного сервиса на сайте ПФР.

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Пенсионном фонде или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.

Подробную информацию об участии в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно получить на сайте Фонда.