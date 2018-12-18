Общество

Для псковских курсантов встреча с кинологом и сыщиком Джесси стала сюрпризом к новому году

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели рейд по предупреждению распространения наркотиков и обнаружения взрывчатых устройств и веществ в Псковском филиале Академии ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Отметим, что начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова и ее собака Джесси стали постоянными участниками рейдов, проводимых на территории образовательной организации. У собаки имеется большой опыт работы по выявлению наркотических и психотропных веществ, а также обнаружению взрывчатых веществ, за что в силовых ведомствах региона Джесси пользуется доверием.

В результате проведенного рейда на территории Псковского филиала академии наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме профилактической составляющей, нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории образовательной организации позволяет курсантам вуза познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии.