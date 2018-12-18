Общество

26 тысяч обращений поступило в клиентскую службу «Псковэнерго» с начала года

За 11 месяцев 2018 года специалисты блока взаимодействия с клиентами «Псковэнерго» приняли порядка 26 тыс. обращений от потребителей электроэнергии региона. При этом почти 15 тыс. обращений были поданы гражданами лично при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные поступили дистанционно с использованием телефонной связи или через Интернет-приемную.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», 70 % обращений (18 тыс.) касались услуги технологического присоединения к сетям, остальные – передачи электроэнергии и оказания дополнительных услуг. К последним относятся вопросы проектирования, строительства, ремонта и техобслуживания электросетевых объектов, выноса сетей, а также предоставления технических ресурсов.

Головной Центр обслуживания потребителей «Псковэнерго» расположен в Пскове по адресу ул. Советская, 49 и открыт для посетителей в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. На сегодняшний день Центры обслуживания потребителей «Псковэнерго» работают в Великих Луках, Бежаницах и Опочке. В остальных административных районах прием заявок и обращений осуществляют сотрудники РЭС, ответственные за работу с клиентами.

В начале текущего месяца ЦОПу «Псковэнерго» исполнилось 11 лет. По данным отдела взаимодействия с клиентами, за эти годы специалисты предприятия приняли более 400 тыс. обращений.

Напомним также, что по телефону «горячей линии» ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный на территории региона) принимаются все обращения по вопросам деятельности «Псковэнерго», в том числе отключения электроэнергии, повреждения энергообъектов, хищения электрооборудования, технологического присоединения к сетям.

Кроме того, в филиале действуют дистанционные формы общения с потребителями посредством корпоративного сайта ПАО «МРСК Северо-Запада» и всероссийского Портала электросетевых услуг. Через Интернет-приемную можно оставить заявку на подключение к сетям, а с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет» (https://clients.mrsksevzap.ru/lk) заявитель может отслеживать документооборот по техприсоединению и получать консультации специалистов энергкомпании.