Общество

В Великих Луках профсоюзные активисты провели новогодние праздники для детей в рамках проекта «Дружный двор»

В рамках социального проекта «Дружный двор», реализуемого при организационной и финансовой поддержке Псковского облсовпрофа, в двух дворах города Великие Луки состоялись новогодние мероприятия для детей и их родителей. Организаторами праздника стали координатору профсоюзного проекта Олеся Былинкина и Светлана Тарасова. Большую помощь им оказали волонтеры из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии: ребята исполнили роли Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Кощея Бессмертного, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Вместе со сказочными персонажами дети водили хороводы, участвовали в различных конкурсах и играх. За каждое выполненное задание маленькие участники праздника получали сладкие сувениры. А в конце новогодней встречи дети рассказывали Деду Морозу стихи, за что в подарок получали небольшие игрушки с символом наступающего года.

Напомним, что социальный проект «Дружный двор» великолукских профсоюзных активистов стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в начале 2018 года. Первые мероприятия проекта в формате дворового праздника состоялись в Великих Луках в сентябре.