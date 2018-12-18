Общество

Псковичи могут получить услуги Росреестра в личном кабинете

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что получение государственных услуг ведомства возможно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства в сервисе «Личный кабинет правообладателя» владелец может просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (адрес, площадь, кадастровая стоимость), увидеть расположение объекта на Публичной кадастровой карте, а также получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, о наложении или прекращении арестов и обременений права. Оперативное информирование об изменениях позволяет владельцам своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении их объектов недвижимости. Сервис позволяет отслеживать статус исполнения государственных услуг, а также возможность записи на прием в офис для получения сведений из реестра недвижимости, подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу.

Для работы в личном кабинете достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации.