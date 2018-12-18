138 организаций проверит инспекция труда в Псковской области в 2019 году

Псковские пограничники задержали 4 граждан Украины и Молдовы, находящихся в федеральном розыске

Банки при выдаче займов оценят состоятельность клиентов по платежам за ЖКХ

Водителям официально разрешат разгоняться до 110 км/ч на участках трассы в Псковской области

Производство электроэнергии в 2018 году станет рекордным за всю историю России