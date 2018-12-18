138 организаций проверит инспекция труда в Псковской области в 2019 году

На официальном сайте государственной инспекции труда Псковской области опубликован план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, сообщает ГИТ.
В план проверок на 2019 год вошли 138 организаций. Среди них 5 муниципальных предприятий, 10 государственных учреждений, 19 индивидуальных предпринимателей Псковской области.
27 плановых выездных проверок будут совместными с другими контролирующими органами.
План проверок согласован с прокуратурой Псковской области.