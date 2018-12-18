Общество

Обеспечение безопасности в новогодние и рождественские праздники в Псковской области обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 декабря, провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, основной вопрос касался мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности на территории Псковской области в период новогодних и рождественских праздников.

Обращаясь к собравшимся, глава региона сообщил, что только в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в регионе планируется провести порядка 160 культурно-массовых мероприятий, в которых примут участие около 30 тыс человек. Особое внимание Михаил Ведерников призвал обратить на обеспечение безопасности на детских праздниках, которые в эти новогодние и рождественские каникулы пройдут более чем на 450-ти объектах.

«Активная фаза подготовки к новогодним и рождественским каникулам в регионе началась довольно давно. Все силовые ведомства и органы исполнительной власти представили свои предварительные планы действий. В области проведены профилактические мероприятия среди детей, родителей и руководителей учреждений культуры. Повышенное внимание уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности, доступности аварийных выходов, контролю за использованием пиротехнических изделий», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что в этом году органами власти региона удалось многое сделать для улучшения транспортной доступности региона: возобновлено авиасообщение с Москвой, запущены скоростные «Ласточки» в Санкт-Петербург. «В связи с этим на новогодние и рождественские праздники мы ожидаем большое количество туристов. И обеспечение безопасности в этих условиях - для нас серьезный вызов», - отметил Михаил Ведерников, обращаясь к присутствующим.

В продолжение руководители силовых структур региона доложили о готовности сил и средств профильных органов и подразделений для обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения массовых мероприятий. Личный состав в праздничные дни будет переведен на усиленный режим работы. Вопрос комплексного обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников рассмотрят и члены всех муниципальных антитеррористических комиссий.

В рамках совещания в числе прочих обсуждался вопрос защищенности объектов железнодорожной и авиационной транспортной инфраструктуры, дислоцированных на территории Псковской области. Обращаясь к присутствующему на заседании заместителю начальника Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Роману Горину, глава региона Михаил Ведерников отметил, что в будущем региону понадобится помощь ОАО «РЖД» не только в обеспечении защищенности транспортных объектов, но и модернизации систем безопасности. «Эти вопросы приобретают особое значение, учитывая, что регион готовится к проведению Ганзейских дней Нового времени», - сказал Михаил Ведерников.

Также участники совместного совещания проанализировали работу антитеррористических комиссий Великолукского, Новосокольнического, Дновского, Порховского и Опочецкого районов.