Общество

Ежегодно на льготные лекарства в Псковской области не хватает порядка 200 млн рублей

Ежегодно на льготные лекарства в Псковской области не хватает порядка 200 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные представила руководитель комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания.

После основного доклада вопрос о необходимых средствах задал инициатор парламентского часа, депутат от «Единой России» Андрей Корнев.

«В год примерно не хватает от 170 до 200 млн рублей для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Но мы все равно не оставляем людей без лекарственных препаратов. Неприкосновенный запас есть, чтобы с 1 января все были обеспечены лекарствами», - ответила Марина Гаращенко.

Еще один вопрос Андрея Корнева касался перебоев с поставкой льготных лекарств. Он рассказал, что в начале 2018 года каждый месяц к нему на прием обращались люди, которые не могли получить жизненно важные лекарства, в том числе инсулин. «Как, по вашему мнению, можно избежать подобных вещей, чтобы человек не ждал полгода инсулин. И некоторые малообеспеченные граждане не могут купить инсулин», - отметил он.

По мнению Марины Гаращенко, основная проблема на местах в медицинских организациях. «Каждая организация должна в правильном объеме составить заявку, - отметила она - Препараты есть все в огромном количестве. В первую очередь - это работа на местах. Просто нужно жестко контролировать и мы это будем делать».

Первый вице-губернатор Вера Емельянова признала, что проблемы в начале года были и с закупкой препаратов, так как в конце 2017 года сорвалось сразу несколько конкурсов. Тем не менее, по ее словам, на все обращения льготники получали ответы.

Либерал-демократ Антон Минаков рассказал о практике общения с предыдущем руководителем комитета. «Если приходил гражданин, мы писали запрос в комитет и вопрос решался в течение 2-3 дней. Мы можем сохранить такой же формат сотрудничества?» - поинтересовался он. «Безусловно», - ответила руководитель здравкомитета.

Также парламентарии во главе с руководителем Собрания Александром Котовым высказали готовность работать над усовершенствованием нормативной базы, в том числе на федеральном уровне, для улучшения ситуации в сфере обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.