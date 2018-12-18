Общество

Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников «Областного центра семьи» с наступающим Новым годом

Накануне Нового года сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии посетили «Областной Центр семьи». Офицеры Управления Росгвардии по Псковской области поздравили воспитанников учреждения с наступающим Новым годом, вручили им подарки, пожелали крепкого здоровья и много счастливых событий в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и персонала «Областного центра семьи», создающих все необходимые условия для всестороннего развития детей. Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи.

Заместитель директора Центра Ирина Федорова выразила благодарность росгвардейцам за поддержку и вручила подарки, которые дети сделали своими руками.