Общество

Бюджет псковского ФОМСа единогласно принят в трех чтениях

Проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят в трех чтениях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковского областного Собрания.

Руководитель фонда Валентина Альбова пояснила, основные параметры бюджета поправками не меняются - согласно новым нормам федерального законодательства в бюджете территориальных фондов необходимо предусмотреть средства для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Согласно законопроекту, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда составит 7 650 637,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 7 637 887,7 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда - 7 650 637,7 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год составит 8 225 834,1 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год - 8 225 834,1 тыс. рублей и на 2021 год - 8 761 771,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Фонда в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется.

За проект закона в третьем чтении единогласно проголосовали 40 присутствующих депутатов.