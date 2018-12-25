Общество

Макрорегион Северо-Запад Почты России возглавил Дмитрий Серебренников

Новым руководителем Макрорегиона Северо-Запад Почты России назначен Дмитрий Серебренников, ранее работавший в аппарате управления предприятием. С 24 декабря он приступил к исполнению своих обязанностей.

Новому директору предстоит повышать качество и эффективность работы почтовых отделений региона, внедрять новые сервисы и форматы обслуживания, развивать логистику.

Дмитрий Серебренников окончил Бурятский государственный университет. Имеет степень CMA. До прихода на Почту России он работал на руководящих должностях в московском представительстве Tele2, штаб квартире Tele2 в Стокгольме, а также был финансовым директором макрорегиона Волга Т2 Мобайл (Теле2 Россия), являлся финансовым директором Софтлайн Россия.

В макрорегион Северо-Запад входит 11 регионов (10 филиалов): Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область и Ненецкий АО, республика Коми, республика Карелия, а также Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области.