Общество

Законопроект о запрете продажи «вейпов» подросткам принят псковскими депутатами в первом чтении

Законопроект о запрете продажи «вейпов» подросткам принят Псковским областным Собранием в первом чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Законодательную инициативу о запрете продажи гражданам до 18 лет электронных сигарет и популярных среди молодежи электронных устройств для курения подготовили члены фракции ЛДПР Юрий Павлинов, Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Законопроектом предлагается установить на территории Псковской области запрет розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов («Единая Россия») пояснил, что инициатива является актуальной, однако не решен вопрос с исполнением закона. В связи с этим комитет рекомендовал принять законопроект пока в первом чтении. Это решение поддержали 40 парламентариев.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков попросил у коллег принять законопроект сразу в двух чтениях, однако предложение не было поддержано коллегами.