Общество

Муниципалитеты со статусом «Край партизанской славы» получат дополнительное областное финансирование

Депутаты областного Собрания внесли изменения в закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» – поправки касаются дополнительного финансирования районов, обладающих этим статусом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Муниципальным образованиям, которым присвоено почётное звание «Край партизанской славы», будут ежегодно выделяться поощрительные гранты из средств областного бюджета. Размер дотации должен быть предусмотрен законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В 2019 году размер поощрительного гранта составит 500 тысяч рублей. Его получит Дедовичский район - пока это единственное муниципальное образование области со статусом «Край партизанской славы». Присвоение почётного звания другим районам повлечёт возникновение новых расходных обязательств области.