Общество

Полномочия по контролю за безопасностью аттракционов законодательно закреплены за областным управлением сельского хозяйства и гостехнадзора

На 27-й сессии регионального парламента принят закон, отражающий новые нормы федерального законодательства о передаче на региональный уровень полномочий по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующие изменения внесены в закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

До недавнего времени федеральным законодательством полномочия по осуществлению государственного надзора в области технического состояния аттракционов не были закреплены ни за одним из органов государственной власти. Летом этого года Государственная Дума по инициативе региональных парламентариев – поправки были разработаны Самарской Губернской Думой – внесла изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

С 27 января 2019 года вступает в силу законодательная норма о возложении на органы государственной власти субъектов РФ новых полномочий - регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, а также осуществление государственной регистрации этого вида техники.

В Псковской области данные полномочия будет осуществлять Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора.