Общество

Конкурсантки «Мини Мисс» вновь хотят выступить на сцене

Участницы конкурса детского конкурса красоты и таланта «Мини мисс 2018» остались довольны своим выступлением и наградами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, некоторые девочки готовы повторить этот опыт.

«Осталось много приятных впечатлений и море позитивных эмоций. Моя дочь в восторге и хочет в следующем году снова принять участие в конкурсе», - поделилась мама Юлии Кандогиной.

Напомним, в этом году победительницей конкурса «Мини мисс 2018» стала талантливая и артистичная Алиса Шмуликова. Ее мама Татьяна Филипченкова отметила, что конкурс стал важным событием для всей семьи.

«Конкурс и особенно предшествующая ему подготовка дали девочкам огромный заряд положительной энергии. Обстановка на занятиях, дефиле, фотосессиях всегда была дружелюбная и радостная. И пусть не сравнивают злопыхатели в комментариях наш конкурс и западные аналоги, где из детей делают фальшивых, злых кукол, способных на все ради победы», - подчеркнула она, заметив, что большим сюрпризом для всех стало огромное количество подарков от спонсоров.

«У девочек еле хватало рук удержать все! Думаю, все остались довольными, за что огромное спасибо организаторам и всем, кто участвовал в этом прекрасном празднике Красоты и Таланта!», - заключила она.

Интересные занятия с тренером проекта Татьяной Пучкиной отметили и мамы других участниц конкурса.

«Варвара на каждое занятие хотела счастливая, бежала бегом, даже когда немного приболела, только бы не пропустить ничего. Для Вари этот конкурс стал началом ее этапа в становлении артистом! Она очень любит выступать, не боится сцены и публики. А теперь готова покорять и другие высоты!» - пояснила мама Варвары Карликовой.

«У Полины была мечта участвовать в этом конкурсе. И вот она осуществилась! Отдельное спасибо Татьяне Пучкиной за помощь в создании номеров и образа в целом!!!» - поддержала мама Полины Радченко, в заключение пожелав конкурса процветания и долголетия.

Свои комментарии в благодарность прислала также мама Арины Ледовкиной - победительницы интернет-голосования по версии Псковской Ленты Новостей: «Быть в центре внимания и красиво выглядеть - не об этом ли мечтают наши маленькие принцессы? Спасибо организаторам за невероятное представление и атмосферу в финале конкурса, где талант деток тронул сердце каждого. Побольше бы у нас в городе таких мероприятий! Кстати подарки тоже все нужные, особенно Арине пришлась по душе декоративная кукла от ПЛН».

Организаторы мероприятия - спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер фитнес».

Информационные партнеры мероприятия: Псковская Лента Новостей, Центр Деловой Информации Псковской области, Наше радио Псков (103.0 FM), радио «Шансон Псков» (105.3FM) и «Эхо Москвы в Пскове» (102.6FM).

Спонсоры конкурса: Сеть магазинов японской кухни «SUSHI CITY», сеть ателье «Ловкий портной», оптовая база цветов «Мир цветов», рекламно-призводственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Партнеры мероприятия: химчистка «Весна», Quest Zone. Квесты в Пскове

Визажисты проекта - Марина Тращенкова и Лидия Девальд, фотограф Татьяна Родина.

Также все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov или на сайте http://sfera.fitness-super.ru. Адрес клуба «S-Fitness»: г. Псков, ул. Рокоссовского, 16, тел.: 55-77-75.