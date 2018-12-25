Общество

Михаил Ведерников пояснил, для чего полномочия по формированию муниципальных маршрутов передаются на областной уровень

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, для чего полномочия по формированию муниципальных маршрутов передаются на областной уровень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона Псковской области «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» рассмотрен сегодня на сессии Псковского областного Собрания.

Законопроектом предусматривается перераспределение всех полномочий по организации регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, возложенных федеральным законом № 220-ФЗ на органы местного самоуправления городских округов, городских поселений и муниципальных районов Псковской области.

«Решение принимается для защиты интересов и создания конкурентных условий для «Псковпассажиравтотранса» и «Славян»», - признал Михаил Ведерников. Он пояснил, что областной комитет по транспорту будет формировать маршруты таким образом, чтобы компания, выигрывающая конкурс, обслуживала не только выгодные направления, но и брала на себя социальную нагрузку. Сегодня же, по его словам, выгодные маршруты обслуживают частные компании, а социальные - «Псковпассажиравтотранс». Озвученная мера является одним из шагов по оздоровлению предприятия, которое находится в кризисе.

Михаил Ведерников подчеркнул, что законопроект не направлен против частников, они также будут выигрывать маршруты.

Депутаты поддержали предложенный документ.