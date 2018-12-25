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Общество

Псковским таможенникам напомнили признаки контрафактной продукции

25.12.2018 15:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской таможне состоялся обучающий семинар-тренинг по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности с участием представителей правообладателей ООО «Агентство интеллектуальной собственности», ООО «ТКМ», НП АБ «Шевырев и Партнеры». Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в семинаре приняли участие должностные лица Псковской таможни, сотрудники УМВД России по городу Пскову и Псковской области, Роспотребнадзора по Псковской области и Санкт-Петербургского регионального филиала центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России.

Компании «Киа Моторс Корпорейшн, Лтд», «Хендэ Мотор Компани», «Хендэ Мобис Ко, Лтд», «Даймлер АГ», «Санофи Авентис», «Пфайзер», «Apple Inc.», «CHANEL», «BONDUELLE S.A.S», «Diageo», «HERMÈS», «MONTALE Paris» представили презентации для демонстрации должностным лицам таможни. Кроме того, представители правообладателей предоставили презентационный материал с отличительными признаками контрафактной и оригинальной продукции, рассказали об особенностях производства товаров. На примере групп товаров: «автомобильные запасные части» с товарными знаками «Audi», «Volkswagen», «VAG», «Skoda», «Seat»; «компьютерное оборудование, программные обеспечения, принтеры» с товарными знаками компании «Apple Inc.»; «овощи, фрукты, соусы» с товарными знаками «BONDUELLE»; «алкогольная продукция», маркированная товарными знаками группы компаний Diageo», «Moët Hennessy»; «парфюмерия, косметика, одежда, сумки» с товарными знаками «CHANEL», «MONTALE Paris»,  «Yves Saint Laurent», «Christian Dior», «Givenchy», «Kenzo», «Guerlain», «Bottega Veneta», «HERMÈS»; а также «часы» компаний «HUBLOT», «TAG HEUER CONNECTED  MODULAR», «ZENITH» познакомили слушателей семинара со способами защиты прав на объекты интеллектуальной собственности данных товарных знаков.

Регулярные обучающие семинары-тренинги для должностных лиц таможни позволяют выработать эффективные механизмы предотвращения нелегального ввоза и следующего за ним использования на территории Российской Федерации некачественной, а порой и вредной для человека продукции под маркой известных мировых брендов. В 2018 году Псковской таможней на территорию Российской Федерации предотвращен ввоз 231 тысячи 307 единиц контрафактной продукции.  

Теги: #Псковская таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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