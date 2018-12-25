Общество

25 лет назад был утвержден первый персональный состав Избирательной комиссии Псковской области

25 лет назад постановлением Центральной избирательной комиссии от 25 декабря 1993 года был утвержден первый персональный состав Избирательной комиссии Псковской области. Председателем избирательной комиссии назначен Геннадий Лаврентьев (с 1993 по 1995 гг.). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

В этом году отмечается 25-летие избирательной системы России, становление которой непосредственно связано с принятием в 1993 году Конституции России. В декабре 1993 года на всероссийском референдуме был принят Основной закон нашей страны, который определил основы политической системы России. Эти 25 лет стали периодом формирования, становления, совершенствования института выборов, электоральных процедур, укрепления российских демократических традиций.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, всего за 25 лет председателями избирательной комиссии области еще были: Борис Семенов, Геннадий Судаков, Юлия Куликова, Николай Цветков.

Он также рассказал, что в 1994 году Избирательная комиссия постановлением Псковского областного Собрания депутатов и администрации области переименована в региональную избирательную комиссию и ей придан статус юридического лица. С этого времени на комиссию возложены полномочия по проведению выборов на территории области президента Российской Федерации, а также федеральных и региональных органов власти и содействие по проведению выборов в органы местного самоуправления. Избирательная комиссия области организует выборы губернатора Псковской области и депутатов Псковского областного Собрания депутатов. На данный момент, Избирательная комиссия области состоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса.

Кроме этого, работают 26 территориальных избирательных комиссий, 10 председателей из них - на штатной основе. Численность ТИКов составляет 232 человека. Созданы 637 участковых комиссии, в которых работают более 5,5 тысяч человек. Избирательными комиссиями региона всех уровней за 25 лет работы проведено 1033 избирательные кампании. На основании законодательной инициативы Избирательной комиссии области, 1 августа 2003 года принят областной закон № 295-ОЗ «Избирательный кодекс Псковской области», регламентирующий проведение региональных и муниципальных выборов на территории области.