Общество

Новое сезонное меню представляет ресторан «Инжир»

Сибас на гриле, пивная тарелка для большой компании, жареные хинкали, филе говядины в винном соусе, карамельный фондан - ресторан «Инжир» приглашает насладиться блюдами от шеф-повара из нового сезонного меню.

Для еще более приятного аппетита можно посетить музыкальные вечера:

26 декабря (среда) - очаровательная певица Екатерина Руч (женским компаниям скидка до 30%)

29 декабря (суббота) - выступление шоу-балета «Фиеста» и танцы в стиле Tribal Fusion от Елены Уховой.

30 декабря маленьких гостей ждут на новогодней детской программе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ресторан «Инжир» - место, где из обычного готовят маленькие кулинарные шедевры.

Бронирование столов по телефону 20-19-00 или в группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/restoraninjir