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Общество

Традиционная профсоюзная елка состоялась для детей работников Новоизборского комбината нерудных материалов

25.12.2018 17:36|ПсковКомментариев: 1

В Псковском театре кукол прошла традиционная профсоюзная елка для детей работников Новоизборского комбината нерудных материалов. Как рассказала председатель первичной профсоюзной организации АО «Новоизборский КНМ» Нина Антипова, юным новоизборянам повезло вдвойне, так как они стали первыми, кто побывал на премьере спектакля «Снежная королева».

«Декорации, куклы, звуковые и световые спецэффекты, и, конечно, безупречная профессиональная игра актеров создали атмосферу праздника и сказки для детей и их родителей. По окончании спектакля праздник продолжился около ёлки с играми и танцами вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Волшебниками. Никто не остался безучастным, всем было весело и интересно. В завершении праздника ребята рассказали стихотворения Дедушке Морозу и получили сладкие подарки», - рассказала Нина Антипова.

Работники Новоизборского комбината нерудных материалов выразили благодарность руководителю предприятия Виталию Баролину, профкому комбината и коллективу Псковского театра кукол за организацию новогоднего праздника для детей.

Теги: #Новый год #профсоюзы #Псковский театр кукол #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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