Общество

Псковских школьников познакомили с тонкостями кинопроизводства на «Мосфильме»

25 школьников из Псковской области познакомились с работой «Мосфильма» - ведущего предприятия киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, экскурсия прошла во вторник, 25 декабря, накануне главного новогоднего представления страны - Кремлевской елки, на которую приглашены на дети.

На киноконцерне «Мосфильм» ребятам рассказали о тонкостях кинопроизводства и показали съемочные площадки под открытым небом, на которых воспроизведены кварталы старого Петербурга, Москвы и других городов. Также школьники заглянули в съемочные павильоны.

В музее киностудии ребята увидели настоящие ретро-автомобили, в том числе из киноленты «Место встречи изменить нельзя», костюмы из фильмов и кинокамеру 1934 года, с которой они с удовольствием сфотографировались.

По словам сопровождающих, наибольшее впечатление на школьников произвела декорация к фильму «Вий» с двигающимися восковыми фигурами главных героев, которые показали одну из сцен.

Далее в программе поездки - посещение Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Напомним, на Кремлевскую елку в этом году поехали дети из многодетных семей, сироты, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители различных конкурсов и олимпиад - в общей сложности 25 человек. Сопровождают школьников четыре педагога, медицинский работник и сотрудник органов внутренних дел.

В Государственном кремлевском дворце псковские ребята со своими сверстниками из разных уголков нашей страны станут зрителями красочного представления «Тайна планеты Земля». В новогоднем спектакле главные персонажи русских народных сказок объединятся, чтобы разгадать главную тайну нашей планеты и одолеть космических пиратов. Псковичи вместе с героями сказок совершат захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия». Перед спектаклем ребят ждет веселая дискотека, интересные конкурсы и любимые детские игры.

Добавим, что все расходы по питанию, проживанию и культурной программе берет на себя управление делами президента РФ. Транспортные расходы оплачены из регионального бюджета.