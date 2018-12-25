Общество

В Псковской области может появиться награда лучшему волонтеру

Встречу с волонтерами и лидерами общественных организаций региона, посвященную завершению Года добровольца в России, провел во вторник, 25 декабря, в проектном офисе «Команды 2018» губернатор региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, глава региона отметил, что проектный офис стал многофункциональной площадкой, куда может прийти любой активный житель региона и получить не только помещение, бумагу и фломастеры для своей работы, но и вступить в команду единомышленников для реализации своих инициатив.

Михаил Ведерников подчеркнул, что за 2018 год, объявленный президентом России Годом волонтера, добровольцы всей страны, молодые ребята и люди «серебряного» возраста, провели колоссальную работу: помогали справляться с чрезвычайными ситуациями, строить храмы, проводить спортивные мероприятия мирового уровня и делали это с большим успехом. «Псковская область не стала исключением. У наших волонтеров - широкая география участия в различных добровольческих проектах, и я хочу сказать вам за эту работу большое, искреннее спасибо», - сказал губернатор.

Руководитель региона выразил уверенность, что, несмотря на то, что календарный Год волонтера заканчивается, у псковских добровольцев все только начинается. «В Псковской области более 15 тысяч жителей, которые так или иначе связаны с волонтерской деятельностью. Это огромная армия. И если все неравнодушные жители объединят свои усилия, то жизнь в регионе станет лучше и интереснее», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор представил участникам встречи начальника вновь созданного управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую, как медиатора и координатора всей общественной деятельности в регионе. «С помощью Натальи Германовны мы будем своевременно корректировать наши подходы и в режиме реального времени слушать и слышать вас, чтобы получить высокие результаты в нашей совместной работы», - сказал Михаил Ведерников.

В ходе встречи участники подвели итоги и обсудили будущую совместную работу. О результатах уже реализованных добровольческих проектов рассказали их авторы и кураторы. Были представлены проекты «Агроэкспресс» (Екатерина Михайлова), «Я -доброволец» (Алена Иванова), «Чтобы помнили» (Екатерина Родина), «России нужен каждый ребенок» (Екатерина Транева) и всероссийский проект «Великие имена России». Работу четырех участников последнего проекта, а также шестерых волонтеров Чемпионата Мира по футболу 2018 года Михаил Ведерников отметил Благодарственными письмами администрации региона, а также поздравил всех участников встречи с наступающим Новым 2019 годом.

Михаил Ведерников также выступил с инициативой ввести региональную награду «Почетный доброволец» и вручить ее впервые уже в следующем году.

Завершилась встреча просмотром фильма «#Яволонтер. История неравнодушных» и общением в неформальной обстановке.