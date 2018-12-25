Общество

Более 20 тонн овсяных хлопьев не прошли контроль на границе Псковской области

24 декабря 2018 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе после проведения карантинного фитосанитарного контроля партии в Псковскую область запретили провоз овсяных хлопьев общим весом 20,64 тонны, прибывших из Литвы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами управления установлено, что в фитосанитарном сертификате отсутствует информация о том, что продукция произведена в зоне, местах и участках производства, свободных от карантинных вредных организмов.

Таким образом, документ не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям, предусмотренным в «Положении о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318.

В связи с нарушением фитосанитарного законодательства ввоз подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза запрещен.