Общество

Псковичей просят оценить работу подразделений уголовно-исполнительной системы

Жителей Псковской области приглашают принять участие в опросе по оценке работу подразделений уголовно-исполнительной системы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области, опрос будет проводиться с 15 января по 15 февраля 2019 года на сайте управления.

Опрос подготовлен в соответствии с письмом Минтруда России от 27.12.2017 №18-0/10/П-8928 о методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.