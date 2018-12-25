Общество

Бюджетный комитет гордумы рекомендовал депутатам принять проект бюджета Пскова-2019

Сегодня, 25 декабря, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, его заместители Елена Жгут, Валентина Зубова и Александр Коновалов, а также представители администрации муниципалитета.

Члены комитета рассмотрели и согласовали вопрос о принятии бюджета Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С докладом по основным параметрам бюджета выступила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. Она сообщила, что сегодня на сессии Псковского областного Собрания был принят бюджет региона, и для Пскова предусмотрены новые межбюджетные трансферты на 2019 год дополнительно в сумме 772,6 млн рублей, в основном, на образование, благоустройство, дорожную деятельность. В итоге общий объем доходов бюджета города Пскова на 2019 год запланирован в сумме 4 451 236,7 тыс рублей; общий объем расходов бюджета города Пскова - 4 584 653,0 тыс рублей; дефицит бюджета города Пскова - 133 416,3 тыс рублей или 10%. Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы бюджета города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны главными администраторами доходов в соответствии с методиками, утвержденными с соблюдением общих требований законодательства.

Начальник финансового управления пояснила, что в проекте бюджета города Пскова на 2019 год налоговые доходы составляют - 43,3%, неналоговые доходы - 5,5%, безвозмездные поступления - 51,2%. В 2019 году 81,5% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города в совокупности должны обеспечить три налога: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный налог. Налоговые доходы на 2019 год прогнозируются с ростом на 2,4% к объему налоговых доходов, утвержденных в бюджете города Пскова на 2018 год. Прогнозируемое на 2019 год снижение поступлений земельного налога связано с тем, что при расчетах учтено изменение кадастровой стоимости земельных участков.

Проект бюджета, как и в предыдущие годы, сформирован по программному принципу на основе 13 муниципальных программ, учитывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления. Расходы бюджета, запланированные на программную деятельность на 2019 год, составят 65% от уровня соответствующих расходов текущего года.

При формировании расходной части бюджета на 2019-2021 годы, в первую очередь, учтены действующие расходные обязательства, связанные с реализацией приоритетных национальных проектов в области социальной политики, устранением предписаний надзорных органов и исполнением судебных решений. Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления предусмотрены в сумме 408 714 тыс. руб., что на 17 831,5 тыс. руб. или 4% больше расходов текущего года. Это связано с реорганизацией структуры администрации города Пскова и созданием Контрольного управления, а также с включением расходов на обеспечение деятельности МКУ «Служба благоустройства города».

В ходе обсуждения проекта бюджета были одобрены поправки, внесенные депутатами Псковской городской Думы и администрацией города. Депутаты утвердили распределение бюджетных ассигнований в соответствии с адресным перечнем предложений депутатов по избирательным округам на 2019 год, которые вошли в приложение №20 к проекту бюджета.

Как отмечалось ранее, по предложению главы Пскова Ивана Цецерского из сметы административных расходов Псковской городской Думы исключены средства в размере 1,38 млн рублей и направлены на социальную сферу.

Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом всех изменений получил положительное заключение Контрольно-Счетной палаты города Пскова.

Принятию бюджета предшествовала большая работа. 30 ноября на очередной 17-й сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели проект бюджета города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении, он был утвержден депутатами на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы, а затем представлен псковичам на публичных слушаниях в Городском культурном центре накануне сессии, 29 ноября. Глава Пскова Иван Цецерский сообщил, что Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы до 6 декабря принимает поправки к основному финансовому документу города. 14 декабря состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы, на котором депутаты обсудили заключение администрации города на сводную таблицу поправок к проекту бюджета города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленную главой Пскова Иваном Цецерским и другими депутатами. Сегодня поправки депутатов и администрации города к бюджету на 2019 год и плановый период были утверждены членами бюджетного комитета Псковской городской Думы. Таким образом, депутаты большинством голосов утвердили проект бюджета с измененными основными параметрами в первом и во втором чтениях и внесли в повестку завтрашней сессии с рекомендацией «принять».

Также в ходе заседания комитета депутаты поддержали изменения в бюджет Пскова на 2018 год. Так, доходы бюджета увеличиваются за счет безвозмездных поступлений на сумму 74 804,4 тыс рублей. Как пояснила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, увеличиваются субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на ремонт дворовых территорий и проездов к ним, капитальный ремонт многоквартирных домов, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных учреждениях.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о привлечении кредитных ресурсов, заслушали и приняли к сведению информацию о задолженности по неналоговым доходам.

Все согласованные вопросы будут включены в повестку дня предстоящей 18-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится завтра, 26 декабря.