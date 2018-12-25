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Общество

Более 1 тыс случаев опоздания пригородных поездов зафиксировано на территории СЗФО в 2018 году

25.12.2018 18:37|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся Третий открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры, в рамках которого представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом в открытом диалоге обсуждались проблемные вопросы и пути их решения при соблюдении прав пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, на воздушном и железнодорожном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, открывая форум, и.о. Северо-Западного транспортного прокурора Евгений Пузанов отметил, что это мероприятие направлено на формирование большей информационной открытости ведомства, конструктивное взаимодействие с уполномоченными государственными органами и общественными организациями, оперативное реагирование на факты нарушений закона, обеспечение гласности в проводимой работе.

Евгений Пузанов сообщил о том, что защита прав пассажиров для Северо-Западной транспортной прокуратуры является приоритетным направлением деятельности. Имеется положительная динамика в этой работе. Так, в 2017 году прокуратурой выявлено свыше 2 тысяч 100 нарушений прав пассажиров, а в настоящее время их количество снизилось в два раза и составляет около 900 нарушений. Это свидетельствует о полноценной, направленной на защиту прав пассажиров, деятельности прокуратуры.

В связи с проводимой работой по более чем 160 искам прокуроров, заявленным в 2017 году, значительное количество объектов железнодорожного и воздушного транспорта в 2018 оборудовано специальными техническими средствами и приспособлениями для инвалидов.

Например, ряд железнодорожных вокзалов оборудованы тактильными полосами, пандусами, кнопками вызова ситуационной помощи.

По результатам деятельности Псковской транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» проведен ремонт пешеходного железнодорожного моста на станции Псков.

В преддверии новогодних каникул пристальное внимание прокуратуры обращено на недопустимость задержек авиа- и железнодорожных рейсов. За 11 месяцев 2018 года зафиксировано более 1 000 случаев опоздания пригородных поездов (от 10 и более минут).

По таким фактам прокуратурой проводится анализ и при наличии вины перевозчика принимаются меры реагирования.

В 2018 году допущено более 2 500 задержек авиарейсов, из них по вине авиакомпании более 600. В связи с задержками авиарейсов прокурорами организовываются проверки соблюдения прав пассажиров, предоставления им прохладительных напитков, горячего питания и гостиницы.

Частыми являются выезды работников прокуратуры в аэропорты с целью непосредственного контакта с пассажирами, разъяснения их прав на защиту, а также незамедлительного принятия мер. Защита прав пассажиров и их безопасность находятся на постоянном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Итоги обсуждения вынесенных на форум вопросов будут учтены в дальнейшей работе Северо-Западной транспортной прокуратуры совместно с общественными институтами, учреждениями и ведомствами.

Теги: #прокуратура #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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