Общество

Жительница Порхова приговорена к исправительным работам за неуплату алиментов

Прокуратурой Порховского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, а именно в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что подсудимая обязана выплачивать алименты в пользу органов опеки на содержание несовершеннолетней дочери в размере одного МРОТ с 2008 года. В мае 2017 года за неуплату алиментов подсудимая привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Однако, не сделав для себя должных выводов, в период с июня 2017 года по май 2018 года, без уважительных причин оплату алиментов подсудимая не производила. Совокупная задолженность по алиментам за указанный период составила более 90 тысяч рублей.

Подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 5% из заработка в доход государства.