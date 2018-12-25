Общество

В Порховском районе местного жителя будут судить за перевозку огнестрельного обреза

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя по уголовному делу о незаконном приобретении и перевозке огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, находясь у родственников в деревне Славковичи Порховского района, обнаружил в придомовом сарае обрез, некогда принадлежащий его покойному тестю. Решив оставить его себе, обвиняемый перевез оружие в деревню Верхний Мост Порховского района, используя личный автомобиль.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ. За него предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.