Общество

Календарь на 2019 год с элементами военного юмора изготовлен по заказу Минобороны

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Рядом с названием месяца отпечатаны армейские шутки, посвященные родам войск и оружию, пишет «Российская газета».

К примеру, январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН и надпись: «Доставка грузов в любую точку мира».

Февраль - летящий над облаками самолет авиации дальнего действия Ту-95МС, который по классификации НАТО называется Bear («Медведь»), что соответствует его особенностям - медлительный, но очень грозный. Подпись отражает суть снимка: «Русские "медведи" зимой не впадают в спячку». Кстати, на этих самолетах, впервые поднявшихся в воздух в 1952 году, демонтировано оборудование для авиабомб, и теперь «Медведи» стали полностью ракетоносными. Основное вооружение - крылатые ракеты Х-55.

Пилоты армейской авиации улыбнутся от надписи: «У русских асов даже "Крокодилы" летают», пишет «РГ». Для непосвященных «Крокодил» - это ударный вертолет Ми-24.

Первый месяц весны украшает фотография девушек-курсанток в новой форме и подпись: «Стрельба глазами - тайное оружие Кремля», а снайперский слоган «От некоторых женщин сносит голову» произведет впечатление на мужчин.

Не забыли военные дизайнеры и про офисных работников, которые превратились в пулеметчиков - «Уверенный пользователь ПК».

Сообщается, что армейский календарь вряд ли поступит в продажу, но в качестве новогоднего подарка Минобороны предлагает бесплатно скачать его на своей интернет-странице.