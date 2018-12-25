Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Карта нового поколения от 2ГИС
Когда не нужен кредит бизнесу
Настоящий новогодний подарок!
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Эпоха закручивания гаек
Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей
То взлет, то падение
Дело Кузнецова
Программа Нового года в Пскове
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
Телефон прямого эфира 56-73-72
Искусственная или живая?
 
 
 
ещё Общество 25.12.2018 15:023 Решение об индексации социальных выплат принято депутатами Псковского областного Собрания 25.12.2018 20:300 Власти Пскова запускают общественное обсуждение проекта новых Правил благоустройства города 25.12.2018 20:023 В Псковской области благородные олени прошли 30-дневный карантин 25.12.2018 19:560 В Порховском районе местного жителя будут судить за перевозку огнестрельного обреза 25.12.2018 19:3110 Минздрав России обеспечит охват россиян профосмотрами не реже раза в год 25.12.2018 19:1710 Календарь на 2019 год с элементами военного юмора изготовлен по заказу Минобороны
 
 
 
Самое популярное 25.12.2018 09:5380 В Пскове двое подростков до смерти забили двух мужчин, третий в тяжелом состоянии 24.12.2018 14:5062 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 23.12.2018 09:4484 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 23.12.2018 15:4896 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 22.12.2018 13:11132 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Календарь на 2019 год с элементами военного юмора изготовлен по заказу Минобороны

25.12.2018 19:17|ПсковКомментариев: 10

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Рядом с названием месяца отпечатаны армейские шутки, посвященные родам войск и оружию, пишет «Российская газета».

К примеру, январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН и надпись: «Доставка грузов в любую точку мира».

Февраль - летящий над облаками самолет авиации дальнего действия Ту-95МС, который по классификации НАТО называется Bear («Медведь»), что соответствует его особенностям - медлительный, но очень грозный. Подпись отражает суть снимка: «Русские "медведи" зимой не впадают в спячку». Кстати, на этих самолетах, впервые поднявшихся в воздух в 1952 году, демонтировано оборудование для авиабомб, и теперь «Медведи» стали полностью ракетоносными. Основное вооружение - крылатые ракеты Х-55.

Пилоты армейской авиации улыбнутся от надписи: «У русских асов даже "Крокодилы" летают», пишет «РГ». Для непосвященных «Крокодил» - это ударный вертолет Ми-24.

Первый месяц весны украшает фотография девушек-курсанток в новой форме и подпись: «Стрельба глазами - тайное оружие Кремля», а снайперский слоган «От некоторых женщин сносит голову» произведет впечатление на мужчин.

Не забыли военные дизайнеры и про офисных работников, которые превратились в пулеметчиков - «Уверенный пользователь ПК».

Сообщается, что армейский календарь вряд ли поступит в продажу, но в качестве новогоднего подарка Минобороны предлагает бесплатно скачать его на своей интернет-странице.

Теги: #минобороны #РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2614 человек
25.12.2018, 20:300 Власти Пскова запускают общественное обсуждение проекта новых Правил благоустройства города 25.12.2018, 20:143 Парламент Эстонии разрешил считать преступлением негативное отношение к государству 25.12.2018, 20:023 В Псковской области благородные олени прошли 30-дневный карантин 25.12.2018, 19:560 В Порховском районе местного жителя будут судить за перевозку огнестрельного обреза
25.12.2018, 19:4313 Бузова и Шнуров сравняли шансы поехать на «Евровидение-2019» 25.12.2018, 19:3110 Минздрав России обеспечит охват россиян профосмотрами не реже раза в год 25.12.2018, 19:221 На 5 лет может отправиться за решетку петербуржец, «огревший» утюгом приятельницу из Порховского района 25.12.2018, 19:1710 Календарь на 2019 год с элементами военного юмора изготовлен по заказу Минобороны
25.12.2018, 19:051 Жительница Порхова приговорена к исправительным работам за неуплату алиментов 25.12.2018, 18:5611 Продукты питания в России в текущем году дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС 25.12.2018, 18:460 Изменения в Положение о публичных слушаниях рассмотрел правовой комитет гордумы Пскова 25.12.2018, 18:370 Более 1 тыс случаев опоздания пригородных поездов зафиксировано на территории СЗФО в 2018 году
25.12.2018, 18:291 Бюджетный комитет гордумы рекомендовал депутатам принять проект бюджета Пскова-2019 25.12.2018, 18:230 Семь населенных пунктов Псковского района отключат в среду на 6 часов от электричества 25.12.2018, 18:162 Псковичей просят оценить работу подразделений уголовно-исполнительной системы 25.12.2018, 18:071 Более 20 тонн овсяных хлопьев не прошли контроль на границе Псковской области
25.12.2018, 17:508 Марина Махотаева: ПсковГУ активно думает о своем предназначении в регионе и о том, как развиваться дальше 25.12.2018, 17:470 До +1 градуса потеплеет в Псковской области в среду 25.12.2018, 17:421 В Псковской области может появиться награда лучшему волонтеру 25.12.2018, 17:361 Традиционная профсоюзная елка состоялась для детей работников Новоизборского комбината нерудных материалов
25.12.2018, 17:330 Псковских школьников познакомили с тонкостями кинопроизводства на «Мосфильме» 25.12.2018, 17:254 Александр Котов: Депутаты из оппозиционных фракций стали более конструктивно подходить к рассмотрению бюджета 25.12.2018, 17:146 ГИБДД введет новые автомобильные номера летом 2019 года 25.12.2018, 17:039 В Псковской области стартовала акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
25.12.2018, 16:520 ФТС России назвала условия беспошлинного временного ввоза лизинговых автомобилей 25.12.2018, 16:410 Музей-заповедник «Изборск» стал победителем IX грантового конкурса «Музеи Русского Севера» 25.12.2018, 16:334 Проект программы мероприятий Международных Ганзейских дней в Пскове. ЛОНГРИД 25.12.2018, 16:320 Дискуссионный пресс-клуб будет создан на базе ПсковГУ
25.12.2018, 16:228 Псковская область вошла в топ-30 регионов-лидеров в производстве молока 25.12.2018, 16:180 Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря 25.12.2018, 16:110 Портал, посвященный Году театра в России, заработает в полном объеме с 1 января 25.12.2018, 16:023 Новое сезонное меню представляет ресторан «Инжир»
25.12.2018, 15:566 Россельхознадзор не смог выявить происхождение 60% образцов черной икры 25.12.2018, 15:434 В Острове задержали мужчину, который обматерил посетителей кафе 25.12.2018, 15:401 Псковский Детский фонд запускает проект «Веревочный парк» на Planeta.ru  25.12.2018, 15:230 Псковским таможенникам напомнили признаки контрафактной продукции
25.12.2018, 15:230 Стратегическая сессия «Проектный офис: Университет&Регион» проходит в ПсковГУ 25.12.2018, 15:171 25 лет назад был утвержден первый персональный состав Избирательной комиссии Псковской области 25.12.2018, 15:070 РСА в 2019 году усовершенствует процедуру оформления Европротокола 25.12.2018, 15:063 Депутаты областного Собрание поддержали увеличение бюджета текущего года
25.12.2018, 15:023 Решение об индексации социальных выплат принято депутатами Псковского областного Собрания 25.12.2018, 14:5921 Михаил Ведерников пояснил, для чего полномочия по формированию муниципальных маршрутов передаются на областной уровень 25.12.2018, 14:556 Конкурсантки «Мини Мисс» вновь хотят выступить на сцене 25.12.2018, 14:541 Псковские депутаты присоединились к обращению в правительство о дополнительных мерах господдержки отрасли птицеводства
25.12.2018, 14:505 Три человека перешли из кадрового резерва в основной состав псковского Молодежного парламента 25.12.2018, 14:507 Власть вертикали 25.12.2018, 14:480 Псковский бизнес отдает себе отчет в полезности взаимодействия с ТПП - Владимир Зубов 25.12.2018, 14:470 Полномочия по контролю за безопасностью аттракционов законодательно закреплены за областным управлением сельского хозяйства и гостехнадзора
25.12.2018, 14:421 Муниципалитеты со статусом «Край партизанской славы» получат дополнительное областное финансирование 25.12.2018, 14:391 Законопроект о запрете продажи «вейпов» подросткам принят псковскими депутатами в первом чтении 25.12.2018, 14:280 Псковские курсанты взяли «золото» и «бронзу» на областных соревнованиях по джиу-джитсу 25.12.2018, 14:1811 Законы об официальных символах Псковской области приняты областным Собранием
25.12.2018, 13:563 Бюджет псковского ФОМСа единогласно принят в трех чтениях 25.12.2018, 13:530 Макрорегион Северо-Запад Почты России возглавил Дмитрий Серебренников 25.12.2018, 13:523 Владимир Зубов: Снижение стоимости патента в районах Псковской области - это полумера 25.12.2018, 13:506 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды в Латвию сигарет на 100 млн рублей
25.12.2018, 13:3827 Михаил Ведерников вошел в число губернаторов-лидеров, работу которых граждане стали оценивать выше 25.12.2018, 13:286 2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным - Владимир Зубов 25.12.2018, 13:134 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях 25.12.2018, 13:070 Ассоциация «Псковский лес» поздравила с Новым годом подопечных Опочецкой специальной школы-интерната
25.12.2018, 13:0617 Виктор Антонов: Бюджет-2019 выстрадан и  выверен 25.12.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым 25.12.2018, 13:014 Областной бюджет-2019 в первом чтении поддержали все фракции, кроме «Яблока» 25.12.2018, 12:5927 Бюджетное послание Михаила Ведерникова
25.12.2018, 12:490 Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников «Областного центра семьи» с наступающим Новым годом 25.12.2018, 12:377 Треть туристов не покупают сувениры - им жалко денег 25.12.2018, 12:3519 Михаил Ведерников перечислил точки роста доходов Псковской области 25.12.2018, 12:341 К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза
25.12.2018, 12:317 8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году  25.12.2018, 12:2999 Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников 25.12.2018, 12:264 В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджета 25.12.2018, 12:260 Два «Рено Логана» столкнулись в Пскове на Кузнецкой, затруднено движение
25.12.2018, 12:2512 Неполученное вовремя лечение на амбулаторном этапе повышает в Псковской области показатель смертности от болезней систем кровообращения - Марина Гаращенко 25.12.2018, 12:257 В бюджет Псковской области заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи 25.12.2018, 12:234 Ежегодно на льготные лекарства в Псковской области не хватает порядка 200 млн рублей 25.12.2018, 12:230 Псковский губернатор: проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован   
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.