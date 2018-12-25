Общество

Минздрав России обеспечит охват россиян профосмотрами не реже раза в год

Идеология профилактической медицины, заложенная Министерством здравоохранения Российской Федерации, будет иметь развитие в ходе реализации разработанного ведомством национального проекта «Здравоохранение» и входящего в него федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, Минздрав обеспечит охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год за счет увеличения числа граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, до 102,0 млн. человек к 2024 году. Особое внимание будет уделено старшей возрастной группе россиян. В течение ближайших 6 лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров будут впервые выявлены заболевания, должен будет составить 70%.

В течение I квартала 2019 года после обсуждения с экспертным сообществом, представителями практического здравоохранения, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а также проведения общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы, Минздрав России примет все необходимые нормативные правовые акты, согласно которым предусмотрено ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра всеми возрастными группами. Порядок проведения диспансеризации будет синхронизирован с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс.

Все мероприятия профилактической медицины в первичном звене здравоохранения будут делиться на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр, диспансерное наблюдение.

Диспансеризация взрослого населения осуществляется путем проведения профилактического медицинского осмотра, по результатам которого определяется необходимость дополнительного углубленного обследования состояния здоровья граждан (первый этап диспансеризации) и проведения указанного обследования (второй этап диспансеризации). В соответствии с проектом приказа профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в год для всех взрослых граждан за исключением лиц, прошедших диспансеризацию в текущем календарном году.

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

В случае если гражданин нуждается в диспансерном наблюдении врачом-специалистом по профилю заболевания и такой врач-специалист отсутствует в медицинской организации первичного звена, врач-терапевт организует консультацию гражданина врачом-специалистом другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских технологий, и далее осуществляет диспансерное наблюдение по согласованию и с учетом рекомендаций этого врача-специалиста.

Функцию информирования населения о проведении профосмотров по поручению Минздрава России взяли на себя страховые представители. С их помощью предполагается планомерное ежегодное увеличение количества граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр до целевых показателей 2024 года.