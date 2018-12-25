Общество

В Псковской области благородные олени прошли 30-дневный карантин

В Пустошкинском районе государственной ветеринарной службой проведено 30-дневное карантинирование благородных оленей, ввезенных в ноябре из Республики Беларусь. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в госуправлении ветеринарии Псковской области.

В соответствии с ветеринарными правилами, во время карантинирования проводились диагностические исследования на бруцеллез, туберкулез и другие инфекционные болезни, а также поголовный клинический осмотр и термометрия.

Карантинирование подтвердило, что животные здоровы.

Напомним, 21 ноября по согласованию с Государственным управлением ветеринарии Псковской области и под контролем специалистов ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Новосокольническому и Пустошкинскому районам» в хозяйство Пустошкинского района завезены 26 благородных оленей из Республики Беларусь.