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Общество

Проанализировать соответствие норм Конституции РФ современности предложил Володин

25.12.2018 20:45|ПсковКомментариев: 16

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений, передает «Интерфакс».

«В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», - сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

«В этой связи 25 лет (Конституции РФ) - то время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», - сказал Володин.

По его мнению, это позволит дать ответы на возникающие вопросы.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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